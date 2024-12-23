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Яркова Анна Козьминична

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Яркова Анна Козьминична
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1889
Родственная связь
прислуга
Номер семьи
40
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 94
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 40
01 | Бакшеев Епифан Яковлевич: 32 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бакшеева Анисия Андреевна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бакшеева Елизавета Епифановна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Яркова Анна Козьминична: 8 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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