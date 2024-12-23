Бакшеев Епифан Яковлевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Бакшеев Епифан Яковлевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1865
- Родственная связь
- хозяин
- Номер семьи
- 40
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 94
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 40
01 | Бакшеев Епифан Яковлевич: 32 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бакшеева Анисия Андреевна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бакшеева Елизавета Епифановна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Яркова Анна Козьминична: 8 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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