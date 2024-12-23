Копотилов Илья Александрович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Копотилов Илья Александрович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1891
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 39
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 90
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 39
01 | Копотилов Александр Дмитриевич: 53 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилов Маркел Александрович: 31 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
03 | Копотилова Зиновия Егоровна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [2]
04 | Копотилов Михайло Александрович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Копотилов Илья Александрович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Копотилова Ольга Александровна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Копотилова Парасковья Александровна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Копотилов Василий Маркелович: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
09 | Копотилов Андрей Маркелович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
10 | Копотилов Яков Маркелович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [2]
11 | Копотилов Степан Маркелович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [2]
12 | Копотилова Агафия Маркеловна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
13 | Копотилова Маремьяна Маркеловна: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [2]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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