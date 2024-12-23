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Копотилова Зиновия Егоровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Копотилова Зиновия Егоровна
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1867
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
39
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 90
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 39
01 | Копотилов Александр Дмитриевич: 53 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилов Маркел Александрович: 31 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
03 | Копотилова Зиновия Егоровна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [2]
04 | Копотилов Михайло Александрович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Копотилов Илья Александрович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Копотилова Ольга Александровна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Копотилова Парасковья Александровна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Копотилов Василий Маркелович: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
09 | Копотилов Андрей Маркелович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
10 | Копотилов Яков Маркелович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [2]
11 | Копотилов Степан Маркелович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [2]
12 | Копотилова Агафия Маркеловна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
13 | Копотилова Маремьяна Маркеловна: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [2]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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