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Копотилова Анисия Александровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Копотилова Анисия Александровна
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
38
Номер в семье
11
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 88
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 38
01 | Копотилов Федор Дмитриевич: 50 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилова Матрена Михайловна: 50 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Копотилов Александр Федорович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Копотилова Матрена Ефимовна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Копотилов Осип Федорович: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Копотилов Марко Федорович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Копотилова Степанида Федоровна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Копотилова Параскева Федоровна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Копотилова Настасия Федоровна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
10 | Копотилова Анна Федоровна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Копотилова Анисия Александровна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [3]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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