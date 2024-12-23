Копотилов Осип Федорович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Копотилов Осип Федорович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1883
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 38
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 86
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 38
01 | Копотилов Федор Дмитриевич: 50 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилова Матрена Михайловна: 50 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Копотилов Александр Федорович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Копотилова Матрена Ефимовна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Копотилов Осип Федорович: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Копотилов Марко Федорович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Копотилова Степанида Федоровна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Копотилова Параскева Федоровна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Копотилова Настасия Федоровна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
10 | Копотилова Анна Федоровна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Копотилова Анисия Александровна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.