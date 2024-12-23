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Плесовская Мавра Васильевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плесовская Мавра Васильевна
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1893
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
37
Номер в семье
10
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 82
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 37
01 | Плесовских Егор Анисимович: 55 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плесовских Вера Дмитриевна: 56 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плесовских Василий Егорович: 30 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плесовских Тимофей Егорович: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Плесовских Федор Егорович: 19 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Плесовская Наталия Егоровна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Плесовская Ефросиния Федоровна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
08 | Плесовских Павел Васильевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
09 | Плесовская Ксенья Васильевна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
10 | Плесовская Мавра Васильевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
11 | Плесовский Дмитрий Степанович: 65 лет | Крестьяне из государственных - дядя [1]
12 | Плесовская Марья Егоровна: 66 лет | Крестьяне из государственных - жена [11]
13 | Мальцов Лаврентий Никитич: 19 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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