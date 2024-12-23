Плесовская Ефросиния Федоровна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Плесовская Ефросиния Федоровна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1867
- Родственная связь
- жена [3]
- Номер семьи
- 37
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 82
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 37
01 | Плесовских Егор Анисимович: 55 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плесовских Вера Дмитриевна: 56 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плесовских Василий Егорович: 30 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плесовских Тимофей Егорович: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Плесовских Федор Егорович: 19 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Плесовская Наталия Егоровна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Плесовская Ефросиния Федоровна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
08 | Плесовских Павел Васильевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
09 | Плесовская Ксенья Васильевна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
10 | Плесовская Мавра Васильевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
11 | Плесовский Дмитрий Степанович: 65 лет | Крестьяне из государственных - дядя [1]
12 | Плесовская Марья Егоровна: 66 лет | Крестьяне из государственных - жена [11]
13 | Мальцов Лаврентий Никитич: 19 лет | Крестьяне из государственных - работник
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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