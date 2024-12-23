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Сметанин Трофим Яковлевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Сметанин Трофим Яковлевич
Пол
муж
Возраст (лет)
61
Год рождения вычисленный
1836
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
36
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 80
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 36
01 | Сметанин Трофим Яковлевич: 61 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Сметанина Степанида Антоновна: 61 год | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Сметанин Василий Трофимович: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Сметанина Варвара Яковлевна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Сметанин Иван Трофимович: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Рыбьякова Анна Яковлевна: 19 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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