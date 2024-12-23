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Копотилова Офимия Васильевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Копотилова Офимия Васильевна
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
35
Номер в семье
8
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 78
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 35
01 | Копотилов Артемий Дмитриевич: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилова Мавра Егоровна: 60 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Копотилов Василий Артемьевич: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Копотилова Татьяна Николаевна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Копотилов Степан Артемьевич: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Копотилов Петр Васильевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Копотилов Терентий Васильевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Копотилова Офимия Васильевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Карым Ястабаевич: 60 лет | Инородцы - работник
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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