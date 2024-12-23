Копотилова Татьяна Николаевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Копотилова Татьяна Николаевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1871
- Родственная связь
- жена [3]
- Номер семьи
- 35
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 78
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 35
01 | Копотилов Артемий Дмитриевич: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилова Мавра Егоровна: 60 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Копотилов Василий Артемьевич: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Копотилова Татьяна Николаевна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Копотилов Степан Артемьевич: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Копотилов Петр Васильевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Копотилов Терентий Васильевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Копотилова Офимия Васильевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Карым Ястабаевич: 60 лет | Инородцы - работник
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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