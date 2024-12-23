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Бакшеев Василий Яковлевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бакшеев Василий Яковлевич
Пол
муж
Возраст (лет)
48
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
34
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 76
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 34
01 | Бакшеев Василий Яковлевич: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бакшеева Евдокия Панфиловна: 47 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бакшеев Матвей Васильевич: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Бакшеев Федор Васильевич: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Бакшеева Федор Васильевна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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