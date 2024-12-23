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Мозжевилова Анисья Иоакимовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Мозжевилова Анисья Иоакимовна
Пол
муж
Возраст (лет)
69
Год рождения вычисленный
1828
Родственная связь
теща [1]
Номер семьи
33
Номер в семье
9
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 74
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 33
01 | Куликов Григорий Ефимович: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Куликова Дарья Егоровна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Куликов Иван Григорьевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Куликов Василий Григорьевич: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Куликов Антон Григорьевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Куликова Евлампия Григорьевна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Куликова Пелагея Григорьевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Куликова Татьяна Григорьевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Мозжевилова Анисья Иоакимовна: 69 лет | Крестьяне из государственных - теща [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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