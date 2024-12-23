Куликов Григорий Ефимович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Куликов Григорий Ефимович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1849
- Родственная связь
- хозяин
- Номер семьи
- 33
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 74
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 33
01 | Куликов Григорий Ефимович: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Куликова Дарья Егоровна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Куликов Иван Григорьевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Куликов Василий Григорьевич: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Куликов Антон Григорьевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Куликова Евлампия Григорьевна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Куликова Пелагея Григорьевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Куликова Татьяна Григорьевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Мозжевилова Анисья Иоакимовна: 69 лет | Крестьяне из государственных - теща [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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