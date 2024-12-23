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Бакшеева София Николаевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бакшеева София Николаевна
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1892
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
32
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 72
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 32
01 | Бакшеев Николай Яковлевич: 36 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бакшеева Ирина Осиповна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бакшеева Евдинья Николаевна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Бакшеева София Николаевна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Бакшеева Марина Николаевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Бакшеев Данило Николаевич: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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