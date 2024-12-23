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Чистякова София Северьяновна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Чистякова София Северьяновна
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
31
Номер в семье
8
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 70
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 31
01 | Чистяков Северьян Васильевич: 34 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Чистякова Екатерина Арсентьевна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Чистяков Сергей Северьянович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Чистяков Василий Северьянович: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Чистяков Прокопий Северьянович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Чистякова Анфиза Северьяновна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Чистякова Матрена Северьяновна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Чистякова София Северьяновна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Куколев Василий Дмитриевич: 55 лет | Инородцы - гость
10 | Чистякова Марья Северьяновна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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