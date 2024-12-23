Чистяков Сергей Северьянович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Чистяков Сергей Северьянович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1885
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 31
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 70
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 31
01 | Чистяков Северьян Васильевич: 34 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Чистякова Екатерина Арсентьевна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Чистяков Сергей Северьянович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Чистяков Василий Северьянович: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Чистяков Прокопий Северьянович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Чистякова Анфиза Северьяновна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Чистякова Матрена Северьяновна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Чистякова София Северьяновна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Куколев Василий Дмитриевич: 55 лет | Инородцы - гость
10 | Чистякова Марья Северьяновна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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