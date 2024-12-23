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Копотилов Иван Константинович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Копотилов Иван Константинович
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1893
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
30
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 68
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 30
01 | Копотилов Никифор Алексеевич: 60 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилова Устинья Николаевна: 66 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Копотилов Константин Никифорович: 30 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Копотилова Дария Ивановна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Копотилов Иван Константинович: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Копотилов Семен Константинович: , 4 месяца | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Копотилова Анисья Константиновна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
08 | Росмаметьев Ремезан: 30 лет | Инородцы - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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