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Бакшеева Агафья Спиридоновна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бакшеева Агафья Спиридоновна
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1892
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
29
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 66
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 29
01 | Чистяков Степан Панфилович: 49 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бакшеев Спиридон Яковлевич: 28 лет | Крестьяне из государственных - зять [1]
03 | Бакшеева Ксенья Степановна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [2]
04 | Бакшеева Агафья Спиридоновна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
05 | Бакшеева Настасья Спиридоновна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [2]
06 | Бакшеева Пелагия Спиридоновна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [2]
07 | Бакшеев Александр Спиридонович: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [2]
08 | Чистякова Настасья Ивановна: 60 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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