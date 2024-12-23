Чистяков Степан Панфилович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Чистяков Степан Панфилович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Родственная связь
- хозяин
- Номер семьи
- 29
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 66
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 29
01 | Чистяков Степан Панфилович: 49 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бакшеев Спиридон Яковлевич: 28 лет | Крестьяне из государственных - зять [1]
03 | Бакшеева Ксенья Степановна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [2]
04 | Бакшеева Агафья Спиридоновна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
05 | Бакшеева Настасья Спиридоновна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [2]
06 | Бакшеева Пелагия Спиридоновна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [2]
07 | Бакшеев Александр Спиридонович: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [2]
08 | Чистякова Настасья Ивановна: 60 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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