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Чистякова Степанида Филипповна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Чистякова Степанида Филипповна
Пол
муж
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1883
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
27
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 61
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 27
01 | Чистяков Филипп Петрович: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Чистякова Парасковья Козьминична: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Чистяков Александр Филиппович: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Чистякова Степанида Филипповна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Чистякова Евгенья Филипповна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Чистякова Афанасья Филипповна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Чистякова Татьяна Филипповна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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