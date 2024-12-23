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Кутафина Василисса Петровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Кутафина Василисса Петровна
Пол
муж
Возраст (лет)
80
Год рождения вычисленный
1817
Родственная связь
мать [1]
Номер семьи
25
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 55
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 25
01 | Кутафин Семен Лаврентьевич: 49 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Кутафина Ульяна Павловна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Кутафина Ефимья Семеновна: 19 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Кутафина Василисса Петровна: 80 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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