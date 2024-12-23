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Копотилов Алексей Алексеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Копотилов Алексей Алексеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
24
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 52
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 24
01 | Копотилов Алексей Алексеевич: 42 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилова Анисья Онисимовна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Копотилова Ксенья Алексеевна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Копотилова Евфросинья Алексеевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Копотилова Татьяна Алексеевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Копотилов Михаил Алексеевич: , 5 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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