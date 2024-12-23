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Копотилов Аврам Димитриевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Копотилов Аврам Димитриевич
Пол
муж
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
23
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 50
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 23
01 | Копотилов Василий Димитриевич: 38 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилова Зиновья Степановна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Копотилова Аграфена Васильевна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Копотилова Сусанна Васильевна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Копотилова Авдотья Васильевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Копотилова Ульяна Васильевна: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Копотилов Аврам Димитриевич: 47 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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