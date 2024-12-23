Копотилова Аграфена Васильевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Копотилова Аграфена Васильевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1888
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 23
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 50
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 23
01 | Копотилов Василий Димитриевич: 38 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилова Зиновья Степановна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Копотилова Аграфена Васильевна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Копотилова Сусанна Васильевна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Копотилова Авдотья Васильевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Копотилова Ульяна Васильевна: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Копотилов Аврам Димитриевич: 47 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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