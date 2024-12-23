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Бакшеева Авдотья Ивановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бакшеева Авдотья Ивановна
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
22
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 48
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 22
01 | Бакшеев Иван Михайлович: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бакшеева Домна Прокопиевна: 42 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бакшеева Секлетинья Ивановна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Бакшеев Адриан Иванович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Бакшеева Лукерья Ивановна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Бакшеев Сергей Иванович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Бакшеева Авдотья Ивановна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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