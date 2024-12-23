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Бакшеев Тимофей Тимофеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бакшеев Тимофей Тимофеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1882
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
21
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 46
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 21
01 | Бакшеев Тимофей Тимофеевич: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бакшеева Степанида Павловна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бакшеев Тимофей Тимофеевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Бакшеева Татьяна Тимофеевна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Бакшеева Марина Тимофеевна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Бакшеева Наталья Тимофеевна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Бакшеев Зиновий Тимофеевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Бакшеев Гаврил Тимофеевич: , 11 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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