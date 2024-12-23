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Разгонас Станислав Игнатьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Разгонас Станислав Игнатьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1869
Родственная связь
работник
Номер семьи
19
Номер в семье
9
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 42
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 19
01 | Чистяков Яков Козьмич: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Чистякова Евгенья Федоровна: 49 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Чистяков Порфирий Яковлевич: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Чистякова Авдотья Ефимовна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Чистяков Яков Порфирьевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Чистякова Парасковья Яковлевна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Чистяков Козьма Панфилович: 86 лет | Крестьяне из государственных - отец [1]
08 | Терлеев Андрей Димитриевич: 18 лет | Крестьяне из государственных - работник
09 | Разгонас Станислав Игнатьевич: 28 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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