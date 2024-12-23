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Плясовских Александра Ефимовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Александра Ефимовна
Пол
муж
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1885
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
18
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 40
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 18
01 | Плясовских Ефим Онисимович: 44 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Татьяна Федоровна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Петр Ефимович: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Ксения Андреевна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Плясовских Ульяна Ефимовна: 22 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Плясовских Александра Ефимовна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Плясовских Анна Степановна: 83 года | Крестьяне из государственных - мать [1]
08 | Хазов Федор Иванович: 46 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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