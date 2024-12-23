Плясовских Лука Маркович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Плясовских Лука Маркович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 56
- Год рождения вычисленный
- 1841
- Родственная связь
- хозяин
- Номер семьи
- 17
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 38
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 17
01 | Плясовских Лука Маркович: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Марина Димитриевна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Сергей Лукич: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Петр Лукич: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Плясовских Елена Лукинична: 18 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Плясовских Лукерья Лукинична: 18 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Плясовских Иван Лукич: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Плясовских Анна Лукинична: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
18.10.1839 ст.
Неизвестно