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Плясовских Лука Маркович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Лука Маркович
Пол
муж
Возраст (лет)
56
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
17
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 38
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 17
01 | Плясовских Лука Маркович: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Марина Димитриевна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Сергей Лукич: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Петр Лукич: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Плясовских Елена Лукинична: 18 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Плясовских Лукерья Лукинична: 18 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Плясовских Иван Лукич: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Плясовских Анна Лукинична: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
18.10.1839 ст.
Неизвестно
Бакшеево, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область

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