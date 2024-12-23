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Плясовских Елена Максимовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Елена Максимовна
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1892
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
16
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 36
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 16
01 | Плясовских Максим Маркович: 63 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Парасковья Тимофеевна: 51 год | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Алексей Максимович: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Парасковья Максимовна: 22 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Плясовских Василий Максимович: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Плясовских Димитрий Максимович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Плясовских Елена Максимовна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Вахрушев Петр Онисимович: 50 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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