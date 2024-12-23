Плясовских Андрей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлясовских Андрей Егорович

Плясовских Андрей Егорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Андрей Егорович
Пол
муж
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1877
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
15
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 34
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 15
01 | Плясовских Егор Миронович: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Марья Ильинична: 44 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Савелий Егорович: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Андрей Егорович: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Плясовских Акулина Егоровна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.