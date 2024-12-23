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Плясовских Адриан Павлович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Адриан Павлович
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1880
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
14
Номер в семье
9
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 32
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 14
01 | Плясовских Павел Николаевич: 59 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Екатерина Степановна: 59 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Петр Павлович: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Евгенья Павловна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Плясовских Варвара Петровна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Плясовских Марья Петровна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Плясовских Данил Павлович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Плясовских Иван Павлович: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Плясовских Адриан Павлович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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