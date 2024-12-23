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Копотилова Екатерина Андреевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Копотилова Екатерина Андреевна
Пол
муж
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1872
Родственная связь
сестра [1]
Номер семьи
13
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 30
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 13
01 | Копотилов Иван Андреевич: 23 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилов Андрей Афонасьевич: 52 года | Крестьяне из государственных - отец [1]
03 | Копотилова Екатерина Анисимовна: 50 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
04 | Копотилова Екатерина Андреевна: 25 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
Комментарий наборщика
зачеркнута
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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