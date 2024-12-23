Копотилова Екатерина Андреевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Копотилова Екатерина Андреевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1872
- Родственная связь
- сестра [1]
- Номер семьи
- 13
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 30
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 13
01 | Копотилов Иван Андреевич: 23 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилов Андрей Афонасьевич: 52 года | Крестьяне из государственных - отец [1]
03 | Копотилова Екатерина Анисимовна: 50 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
04 | Копотилова Екатерина Андреевна: 25 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
- Комментарий наборщика
- зачеркнута
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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