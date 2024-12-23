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Холодеев Трофим Алексеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Холодеев Трофим Алексеевич
Пол
муж
Возраст (месяцев)
10
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
12
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 12
01 | Бакшеев Иван Тимофеевич: 53 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бакшеева Анна Галактионовна: 43 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Холодеев Алексей Иванович: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [2]
04 | Холодеева Авдотья Арсентьевна: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Холодеев Александр Алексеевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Холодеев Трофим Алексеевич: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Фатеева Харитина Арсентьевна: 20 лет | Крестьяне из государственных - сватья [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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