Холодеев Александр Алексеевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Холодеев Александр Алексеевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1894
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 12
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 28
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 12
01 | Бакшеев Иван Тимофеевич: 53 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бакшеева Анна Галактионовна: 43 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Холодеев Алексей Иванович: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [2]
04 | Холодеева Авдотья Арсентьевна: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Холодеев Александр Алексеевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Холодеев Трофим Алексеевич: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Фатеева Харитина Арсентьевна: 20 лет | Крестьяне из государственных - сватья [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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