Плясовских Марья Семеновна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Плясовских Марья Семеновна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1869
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 11
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 26
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 11
01 | Плясовских Семен Миронович: 55 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Авдотья Афанасьевна: 53 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Марья Семеновна: 28 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Плясовских Зиновий Семенович: 27 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Плясовских Николай Семенович: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Плясовских Екатерина Яковлевна: 24 года | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Плясовских Анастасия Николаевна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [5]
08 | Плясовских Адриан Семенович: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Плясовских Матвей Семенович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Плясовских Степанида Семеновна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.