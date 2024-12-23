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Плясовских Семен Миронович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Семен Миронович
Пол
муж
Возраст (лет)
55
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
11
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 11
01 | Плясовских Семен Миронович: 55 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Авдотья Афанасьевна: 53 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Марья Семеновна: 28 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Плясовских Зиновий Семенович: 27 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Плясовских Николай Семенович: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Плясовских Екатерина Яковлевна: 24 года | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Плясовских Анастасия Николаевна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [5]
08 | Плясовских Адриан Семенович: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Плясовских Матвей Семенович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Плясовских Степанида Семеновна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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