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Плясовских Мефодий Захарович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Мефодий Захарович
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1890
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
10
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 10
01 | Плясовских Захар Адрианович: 31 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Дарья Егоровна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Мефодий Захарович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Марина Захаровна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Плясовских Егор Захарович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Плясовских Парасковья Ермолаевна: 55 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
07 | Плясовских Иван Адрианович: 27 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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