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Плясовских Анна Степановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Анна Степановна
Пол
муж
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1856
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
9
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 22
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 9
01 | Плясовских Трофим Федорович: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Анна Степановна: 41 год | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Николай Трофимович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Марфа Трофимовна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Плясовских Парасковья Трофимовна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Плясовских Аграфена Трофимовна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Плясовских Варвара Евстафьевна: 67 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
08 | Плясовских Василисса Никифоровна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - племянница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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