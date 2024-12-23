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Плясовских Марья Никифоровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Марья Никифоровна
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
8
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 19
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 8
01 | Плясовских Никифор Спиридонович: 27 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Матрона Никифоровна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
03 | Плясовских Марья Никифоровна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Плясовских Василисса Никифоровна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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