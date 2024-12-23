Плясовских Маремьяна Ивановна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Плясовских Маремьяна Ивановна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1878
- Родственная связь
- дочь [2]
- Номер семьи
- 7
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 17
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 7
01 | Плясовских Спиридон Николаевич: 68 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Иван Спиридонович: 44 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
03 | Плясовских Неонилла Федотовна: 44 года | Крестьяне из государственных - жена [2]
04 | Плясовских Маремьяна Ивановна: 19 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
05 | Плясовских Иустинья Ивановна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
06 | Плясовских Константин Иванович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
07 | Плясовских Александр Иванович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
08 | Плясовских Лукерья Ивановна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [2]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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