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Плясовских Спиридон Николаевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Спиридон Николаевич
Пол
муж
Возраст (лет)
68
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
7
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 17
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 7
01 | Плясовских Спиридон Николаевич: 68 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Иван Спиридонович: 44 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
03 | Плясовских Неонилла Федотовна: 44 года | Крестьяне из государственных - жена [2]
04 | Плясовских Маремьяна Ивановна: 19 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
05 | Плясовских Иустинья Ивановна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
06 | Плясовских Константин Иванович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
07 | Плясовских Александр Иванович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
08 | Плясовских Лукерья Ивановна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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