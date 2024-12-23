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Корчик Федор Семенович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Корчик Федор Семенович
Пол
муж
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
5
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из помещичьих
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 5
01 | Корчик Федор Семенович: 45 лет | Крестьяне из помещичьих - хозяин
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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