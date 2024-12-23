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Бакшеева Домна Ивановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бакшеева Домна Ивановна
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1867
Родственная связь
сестра [1]
Номер семьи
4
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 4
01 | Бакшеев Аввакум Иванович: 32 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бакшеева Ефимья Яковлевна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бакшеева Матрона Аввакумовна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Бакшеева Домна Ивановна: 30 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
05 | Бакшеева Матрона Ивановна: 26 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
06 | Бакшеева Акулина Ивановна: 24 года | Крестьяне из государственных - сестра [1]
07 | Бакшеева Дарья Ивановна: 20 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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