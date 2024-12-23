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Плясовских Иван Иванович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Иван Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1892
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
3
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 3
01 | Плясовских Иван Миронович: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Софья Парфеньевна: 37 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Иван Иванович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Елена Ивановна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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