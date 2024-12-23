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Копотилов Федор Афанасьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Копотилов Федор Афанасьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
68
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
2
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 2
01 | Копотилов Федор Афанасьевич: 68 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилова Матрона Семеновна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Копотилов Тимофей Федорович: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Копотилов Егор Федорович: 19 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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