Копотилов Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопотилов Николай Яковлевич

Копотилов Николай Яковлевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Копотилов Николай Яковлевич
Пол
муж
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1884
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
1
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 1
01 | Копотилов Яков Федорович: 42 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилова Матрона Григорьевна: 43 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Копотилова Татьяна Яковлевна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Копотилова Ксенья Яковлевна: 18 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Копотилов Николай Яковлевич: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Копотилова Марина Яковлевна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Копотилов Андрей Яковлевич: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Копотилова Феоктиста Яковлевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.