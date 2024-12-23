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Кондратов Данил

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Кондратов Данил
Пол
муж
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
47
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 117
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 47
01 | Кондратов Данил: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Кодратова Парасковья Ивановна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Кодратов Игнатий Данилович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Кодратова Ольга Даниловна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Кодратова Александра Даниловна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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