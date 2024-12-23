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Азан Цахуй Оглы

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Азан Цахуй Оглы
Пол
муж
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
44
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Суйская (Токарева, Карача)
Место события
д. Суйская (Токарева, Карача), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.344, лист: 111
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 44
01 | Азан Цахуй Оглы: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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